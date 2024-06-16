На Троекуровском кладбище появился памятник Юдашкину

На Троекуровском кладбище открыли памятник кутюрье Валентину Юдашкину. Об этом передает агентство РИА Новости.

Авторство скульптуры принадлежит народному художнику России Андрею Ковальчуку — вместе с Юдашкиным он служил в армии в начале 80-х. Монумент исполнен в бронзе и граните и представляет собой фигуру Юдашкина в полный рост. У подножия памятника отлиты главные атрибуты профессии модельера — ткань и ножницы.

«Валя поставил памятник себе при жизни своим творчеством. Он был очень талантливым художником, по-настоящему другом. Последние годы его жизни показали, что он был одним из самых мужественных людей, которых я знал», — произнес гендиректор Первого канала Константин Эрнст на церемонии открытия монумента.



Также на открытии композиции присутствовали Игорь Крутой, Людмила Максакова, Анита Цой, Зара, Жасмин, Александр Розенбаум и Ольга Орлова.

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На церемонии появился Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой и дочерьми.

«Валя сейчас находится в лучшем мире. Он, наверное, сверху смотрит на свою семью. Здесь он тоже все время живет и будет жить всегда, потому что мы все его помним: и его друзья, и поклонники его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране было очень много», — сказал пресс-секретарь президента.



О смерти Юдашкина стало известно 2 мая 2023 года. Причиной послужил рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые обнаружили у знаменитости в 2016 году.