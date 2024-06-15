Роспотребнадзор прокомментировал отравление жителей Москвы

В Москве приостановили реализацию продукции, которая могла стать причиной отравления местных жителей, сообщили в столичном Роспотребнадзоре. В настоящее время выясняются ее поставщики и изготовители.

В ведомстве отметили, что массового отравления ботулизмом в Москве нет: речь идет о нескольких гражданах, поступивших в больницы с симптомами отравления и подозрением на ботулизм.

Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц, – отметили в Роспотребнадзоре.



Москвичи массово отравились рыбными консервами

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Известно, что трое ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляцией легких.