ФСИН расширит полномочия в части применения оружия и цензуры

Минюст РФ подготовил проект поправок к законам, которые предполагают расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН). Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Речь в частности идет о применении физической силы и оружия при задержании осужденных, которые оказывают сопротивление. Ужесточения также могут затронуть цензуру писем, которые отправляют в места заключения.

Во ФСИН прокомментировали новости о взломе систем и баз службы

11 июня стало известно, что сотрудника ФСИН арестовали на два месяца за призывы к терроризму. По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции, разместил в разделе «статус» мессенджера «Вотсап» призыв к террористической деятельности.

До этого в ОНК опровергли, что обвиняемый во взяточничестве заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов мог получать посылки с маркетплейса в «Лефортово».

Ранее сотрудника колонии в Мурманске заподозрили во временном освобождении заключенного за взятки.