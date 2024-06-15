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"Ъ": Минцифры хочет упростить проведение биометрических проверок данных россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) хочет упростить проведение биометрических проверок данных россиян для того, чтобы подтверждать эти данные стало проще. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства.

Биометрия персональных данных для россиян станет проще
© Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Центре биометрических технологий (ЦБТ) пояснили, что на данный момент на регистрацию подтвержденной биометрии в отделении банка уходит около восьми-десяти минут. Предложенный Минцифры проект предусматривает ускорение процедуры за счет расширения списка приложений для работы с биометрией.

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«Процедура предусматривает фотографирование клиента и запись его голоса. В сценарии же подтверждения ранее зарегистрированной в мобильном приложении биометрии клиенту будет достаточно посмотреть в камеру, запись голоса не потребуется. Ожидается, что вся процедура будет занимать две-три минуты», — пояснили в ЦБТ.

Так, кроме приложения «Госуслуги Биометрия», предлагается ввести биометрическую проверку данных также в приложениях регионального сегмента Единой биометрической системы (ЕБС), например, в «Метро Москвы».

До этого Центр биометрических технологий опроверг использование ЕБС для автоматических штрафов.

Ранее сообщалось, что россиян из нескольких регионов будут обслуживать в МФЦ по биометрии.

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