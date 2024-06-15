Биометрия персональных данных для россиян станет проще

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) хочет упростить проведение биометрических проверок данных россиян для того, чтобы подтверждать эти данные стало проще. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства.

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В Центре биометрических технологий (ЦБТ) пояснили, что на данный момент на регистрацию подтвержденной биометрии в отделении банка уходит около восьми-десяти минут. Предложенный Минцифры проект предусматривает ускорение процедуры за счет расширения списка приложений для работы с биометрией.

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«Процедура предусматривает фотографирование клиента и запись его голоса. В сценарии же подтверждения ранее зарегистрированной в мобильном приложении биометрии клиенту будет достаточно посмотреть в камеру, запись голоса не потребуется. Ожидается, что вся процедура будет занимать две-три минуты», — пояснили в ЦБТ.



Так, кроме приложения «Госуслуги Биометрия», предлагается ввести биометрическую проверку данных также в приложениях регионального сегмента Единой биометрической системы (ЕБС), например, в «Метро Москвы».

До этого Центр биометрических технологий опроверг использование ЕБС для автоматических штрафов.

Ранее сообщалось, что россиян из нескольких регионов будут обслуживать в МФЦ по биометрии.