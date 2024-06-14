Синоптик предупредил об аномальной жаре в части регионов РФ

На неделе с 17 по 23 июня на юге России и в Поволжье ожидается аномальная жара. Об этом News.ru сообщил синоптик прогностического центра «Мeтео» Александр Ильин.

По его словам, на юге РФ с 17 по 23 июня столбики термометров поднимутся до 33 градусов, а в отдельных районах — до 35 градусов и выше.

«Это выше климатической нормы на пять градусов. Практически по всему Поволжью температура может подниматься до 30 градусов, а в Самарской, Саратовской и Оренбургской областях — до 32-37 градусов», — спрогнозировал Ильин.



Он отметил, что, несмотря на аномальную жару, в указанных регионах практически не будет дождей. Они могут пройти только в предгорных и горных районах Кавказа и местами в Оренбургской области, заключил синоптик.