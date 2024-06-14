Кондуктор выгнала из автобуса женщину с детьми под дождь

В Тюмени кондуктор выгнала из автобуса женщину с двумя детьми и собакой под дождь и грозу из-за отсутствия намордника или переноски для животного. Об этом сообщает 72.RU.

По данным портала, инцидент произошел вечером 12 июня. Жительница Тюмени, которую выгнали из автобуса, рассказала, что зашла в автобус со своими двумя детьми — грудничком в детской коляске и 12-летней девочкой — и французским бульдогом, поскольку последнему стало плохо из-за жаркой погоды во время прогулки. Женщина хотела отвезти его в ветклинику, находящуюся в двух остановках от места, где она села в общественный транспорт.

По ее словам, кондуктор отнеслась к ним враждебно сразу, когда они зашли. Она требовала взять собаку на руки или воспользоваться переноской.

«Собака средней породы была на коротком поводке, без намордника. Поскольку она тяжело дышала и ей требовалась срочная медицинская помощь, мы не могли использовать намордник. Я ответила, что собаке плохо и я с детской коляской, с находящимся в ней грудным ребенком, не могу переместиться в другое место. К тому же, 12-летнему ребенку было бы тяжело ехать стоя с собакой на руках. Кондуктор в грубой форме начала выгонять нас из автобуса и крикнула водителю автобуса, чтобы он остановился и дальше не ехал, пока мы не выйдем. Водитель по указанию кондуктора остановил автобус», — рассказала женщина.



После этого ее 12-летняя дочь взяла собаку на руки и села на свободное место, за них также вступились другие пассажиры. Несмотря на это кондуктор продолжила выгонять их из автобуса. В результате женщина, поняв, что собаке становится хуже, решила покинуть общественный транспорт, где в это время начался дождь с грозой и молнией. Дальше свой путь она продолжила на такси.

По итогам произошедшего женщина отправила заявления в прокуратуру и городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Ее обращения зарегистрировали. Она считает, что кондуктор превысила должностные полномочия, намеренно создав угрозу жизни собаки и двух малолетних детей, которые оказались на улице в непогоду. Кроме того, по ее мнению, действия работницы общественного транспорта вызвали у ее 12-летней дочери эмоциональный стресс.