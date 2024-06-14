СМИ: главред «Коммерсанта» Желонкин покинет свой пост

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин покинет свой пост в ближайшее время, рассказали «Ведомостям» три собеседника, знакомых с деталями кадровых изменений в издании.

По данным СМИ, новым главным редактором «Коммерсанта» станет замгендиректора издательского дома «Коммерсантъ» Михаил Лукин. По словам одного из собеседников «Ведомостей», Желонкин еще на какое-то время сохранит за собой пост гендиректора ИД «Коммерсантъ», сейчас он совмещает обе должности. Другой собеседник «Ведомостей» сказал, что и с поста гендиректора Желонкин уйдет уже в «ближайшие недели».

Желонкин в свою очередь отказался комментировать эту информацию.

«Без комментариев», - сказал «Интерфаксу» Желонкин, отвечая на соответствующий вопрос.



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