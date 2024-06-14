В РПЦ призвали к переводу "на бюджет" студенток при рождении детей

Все студентки, обучающиеся в вузах на платной основе и родившие в это время ребенка, должны переводиться на бесплатное обучение или же получать поддержку в виде образовательного кредита, это будет способствовать повышению рождаемости. Такое мнение высказал глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Особо отмечу, что женщины в возрасте 16-23 лет часто прибегают к аборту, поэтому нужно изыскать любые возможности для перевода девушек, уже родивших во время обучения, на бюджетную форму обучения. Это действительно повлияет на коэффициент рождаемости в данной группе", - сказал Лукьянов.



По его словам, можно предоставлять дополнительную поддержку в виде образовательного кредита девушкам, родившим во время обучения в вузе, и супругам-студентам, родившим ребенка.

"Содействовать в получении образовательного кредита и, пока мама является студенткой вуза, до получения ею диплома о высшем образовании, проработать механизмы помощи погашения процентов по кредиту из внебюджетных источников финансирования. <…> Рассмотреть вариант предоставления маме-студентке при рождении ребенка дополнительной стипендии", - предложил священник.



Он отметил, что сегодня факт рождения ребенка во время обучения дает только право перевода на бюджет, сам же перевод возможен лишь при наличии свободных бюджетных мест. И на практике эта мера поддержки слабо реализуема, полагает глава патриаршей комиссии. В пример он привел данные мониторинга деятельности российских вузов, который был проведен в сентябре 2023 года в 932 образовательных организациях.

Так, по словам Лукьянова, возможность перехода женщин, родивших ребенка, с платного обучения на бесплатное, реализуется в 345 вузах в 75 регионах страны.