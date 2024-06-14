$89.07+0.8695.15+0.32
Войти в почту

Симоньян высказалась об отказе Украины на условия Путина

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала отказ Украины от условий президента России Владимира Путина для мирных переговоров. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Симоньян высказалась об отказе Украины на условия Путина
© РИА Новости

По ее словам, отказ Украины выводить силы может привести для нее к дальнейшим территориальным потерям. Кроме того, Симоньян также сравнила инициативу Путина с его предложениями по гарантиям безопасности в конце 2021 года. По ее мнению, в этот раз может повториться похожая ситуация.

«В тот раз они отказались. Все помнят, что было дальше: мы пожали плечами и стали делать свою работу. <...> Не хотите выводить войска из тех регионов, которые уже наши, — придется выводить из тех, которые пока не наши», — заявила она.

14 июня Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров с Украиной.

Общество
Маргарита Симоньян
Владимир Путин
16