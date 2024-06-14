Симоньян высказалась об отказе Украины на условия Путина

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала отказ Украины от условий президента России Владимира Путина для мирных переговоров. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, отказ Украины выводить силы может привести для нее к дальнейшим территориальным потерям. Кроме того, Симоньян также сравнила инициативу Путина с его предложениями по гарантиям безопасности в конце 2021 года. По ее мнению, в этот раз может повториться похожая ситуация.

«В тот раз они отказались. Все помнят, что было дальше: мы пожали плечами и стали делать свою работу. <...> Не хотите выводить войска из тех регионов, которые уже наши, — придется выводить из тех, которые пока не наши», — заявила она.



14 июня Владимир Путин выдвинул список условий для начала мирных переговоров с Украиной.