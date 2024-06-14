В Калининград самолетом из Москвы доставили картину Шишкина

Картина выдающегося русского художника-пейзажиста XIX века Ивана Шишкина "Полдень. В окрестностях Москвы" из постоянной коллекции Третьяковской галереи самолетом доставлена из Москвы в Калининград. Здесь ее установили на сцене исторического Кафедрального собора на острове Канта в рамках проекта "Выставка одной картины", сообщила ТАСС пресс-секретарь собора Яна Лутченко.

© Третьяковская галерея

"Картина Ивана Шишкина хорошо "перенесла" полет, дорогу из аэропорта Храброво на спецтранспорте под охраной, и сейчас заняла отведенное для нее место на главной сцене концертного зала Кафедрального собора. Уже 15 июня работа будет доступна для знакомства посетителям выставки в течение месяца", - рассказала она, добавив, что размеры картины 111,2 на 80,4 см без рамы, в багете - 127,2 на 96,2 см.



Эксклюзивный культурный проект "Выставка одной картины", который реализуют совместно Кафедральный собор и Третьяковская галерея, в этом году исполнилось семь лет. За минувшие годы, уточнили организаторы проекта, на уникальной выставке в Калининграде побывали "Московский дворик" Василия Поленова, "Портрет дочерей Ф.И. Шаляпина" Константина Коровина, "Портрет Модеста Петровича Мусоргского" Ильи Репина, "Портрет сестер-княжон Анны Гаврииловны и Варвары Гаврииловны Гагариных" Владимира Боровиковского, "Импровизация 7" Василия Кандинского, а теперь вот "Полдень. В окрестностях Москвы" Ивана Шишкина.

"Работа Шишкина 1869 года примечательна еще и тем, что она стала первым произведением этого гениального мастера живописи в коллекции Павла Третьякова", - отметила собеседница.



На торжественной церемонии открытия выставку традиционно будет сопровождать музыка. Первый вечер свидания с калининградцами в соборе картина Шишкина проведет в "обществе" Петра Чайковского, Игоря Стравинского, Михаила Глинки, Милия Балакирева и других композиторов, сочинения которых исполнит лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского и других международных конкурсов пианист Джордж Харлионо из Великобритании.

О художнике

Иван Иванович Шишкин (1832-1898) - знаменитый русский живописец, мастер пейзажного жанра и гравюры, академик, педагог, профессор Императорской академии художеств. Был награжден орденом Святого Станислава III степени (1867, за картину "Вид в окрестностях Дюссельдорфа") и Золотой медалью Первой Всероссийской выставки печатного дела (1895, за заслуги в области тиражной графики). Художник умел мастерски воплотить на холсте красоту родной природы: за особенную любовь к лесным пейзажам его нередко называют "певцом русского леса", произведения Шишкина отличает тонкость передачи деталей и особенной реалистичностью. Помимо живописных полотен, мастер оставил не менее 100 офортов и около 70 литографий. Он создал несколько альбомов гравюр, мастерски владея разными видами техник.