В России предложили меры по борьбе с онлайн-казино

Сенаторы Андрей Кутепов и Александр Трембицкий внесли в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с онлайн-казино в букмекерских конторах. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

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1 сентября 2024 году вступит в силу закон о запрете онлайн-казино (так называемых «быстрых игр»). Он запрещает проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах с использованием программ ЭВМ для создания «игровой визуализации». Запрет не распространяется на организаторов спортивных соревнований. Из-за этого недобросовестные букмекерские конторы стали создавать «карманных» организаторов спортивных соревнований, в том числе в иностранных юрисдикциях, чтобы иметь возможность предоставлять услуги по онлайн-казино.

Законопроектом предлагается убрать это исключение из закона и прописать, что организаторам спортивных соревнований тоже нельзя создавать онлайн-казино. Это положение законопроекта вступит в силу 1 сентября, вместе с вступлением в силу основного закона.

Также предлагается обязать букмекеров транслировать спортивное событие на сайте. Сейчас организаторы азартных игр обязаны обеспечить наблюдение только за развитием и исходом события.

«Возможность наблюдать за развитием и исходом события, от которого зависит результат пари, обеспечивает участнику азартной игры возможность принятия более взвешенных решений о целесообразности совершения ставок на результаты тех или иных событий, а также о подходящем моменте для их совершения», — считают авторы инициативы.



Это положение вступит в силу 1 марта 2025 года.

В правительстве заявили о готовности рассмотреть законопроект и оставить на него отзыв.