Эксперт оценил планы наделить полицию правом выдворять иностранцев из России

Эксперт в сфере миграции Вадим Коженов в разговоре с Рамблером прокомментировал планы российских властей, согласно которым полиция может получить право выдворять иностранцев из страны без суда.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, наделяющий полицию полномочиями по административному выдворению из РФ иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на решение комитета. Авторами инициативы выступили представители всех думских фракций. Он предполагает изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) в связи с ранее внесенной инициативой о повышении эффективности контроля за мигрантами. Сейчас ст. 3.10 КоАП РФ предусматривает выдворение за пределы РФ иностранцев и лиц без гражданства, однако такое решение принимается судом, а в случае нарушений при въезде в страну — соответствующими должностными лицами. Документ предлагает расширить эту меру и позволить принимать решение должностным лицам органов внутренних дел.

Эксперт выразил мнение, что наделение МВД полномочиями по принятию решений об административном выдворении иностранцев будет невыгодно с экономической точки зрения и повлечет рост государственных расходов в миграционной сфере.

У нас есть такие понятия, как депортация и как вынесение запрета на нахождение в стране. И МВД у нас и так – без всяких судов – ежегодно выносит порядка 150 тыс. подобных запретов, это огромная цифра. При этом людям о подобных запретах сообщают при выезде из страны – и потом они не могут снова въехать в РФ. И в общем-то это правильный механизм, ведь принудительная депортация – это деньги. Когда в МВД просто выносят запрет – это штатная работа сотрудника, а когда человека выдворяют, то это подразумевает госрасходы на его содержание, на покупку билета для него и так далее. Я полагаю, что нынешняя система лучше, ведь все иностранцы регулярно ездят к себе домой, и в рамках действующей системы обратно в Россию не пускают иностранцев-нарушителей, в отношении которых был введен запрет. Вадим Коженов Глава Центра помощи мигрантам

Система депортации в России в настоящее время работает «на пределе, на износ», добавил специалист.

«В Москве, например, есть спецприемник на 1200 коек, и он постоянно загружен на 80-90%, то есть суды уже его «набивают». Допустим, сейчас сотрудникам МВД тоже разрешат выдворять иностранцев, но тогда встанет вопрос о том, где их всех размещать. Этого не получится сделать чисто технически. Для реализации инициативы нужно дополнительно строить и развивать инфраструктуру, обеспечивать приставов, чтобы они смогли возить людей, и так далее. А это достаточно комплексный вопрос. Полагаю, просто при принятии закона число выдворенных из России нелегалов в итоге не изменится», - отметил специалист.



Вместе с тем Коженов допустил, что МВД будет примимать решения о выдворении иностранцев в исключительных случаях, например, при необходимости депортировать нарушителя в максимально сжатые сроки.

«Но здесь речь идет о малых величинах, об иностранцах-вредителях, которых нужно выдворить очень быстро. К примеру, это могут быть участники массовых драк. Суды у нас и так перегружены, зачем лишний раз туда приводить всю эту толпу и оформлять кучу протоколов? Допустим, у полицейских есть видео драки с камер наблюдения, где запечатлены все ее участники-иностранцы, где все понятно. Тогда они, пользуясь своим правом, тут же смогут все оформить и выдворить нарушителей. В таких редких случаях нововведение несколько упростит процедуры, связанные с оздоровлением нашей миграционной ситуации», - заключил собеседник.



Ранее сообщалось, что в Москве за четыре месяца привлекли к ответственности более 10 тыс. иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство.