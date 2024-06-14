В Свердловской области захотели избавиться от площади Ленина

Власти Ирбита захотели переименовать площадь Ленина. Они заявили, что нынешнее название утратило актуальность, сообщает издание «Подъем».

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В администрации российского города заявили, что смена названия привяжет площадь «к истории, которой было гораздо больше в городе». Местным жителям предложили проголосовать: назвать площадь Екатерининская, Торговая или оставить старое название.

По словам главы Ирбита Николая Юдина, время и ситуация в стране изменились, а площадь кардинально поменяла свой облик и предназначение. Сейчас мероприятия, посвященные связанным с Лениным событиям, проводят в других местах.

«Годовщину революции мы не празднуем, сейчас у нас другой праздник. Первомай в городе отмечают, но маевки проходят на другой территории», — объяснили власти.



Ранее в Вышнем Волочке Тверской области решили избавиться от памятника Ленину. Монумент выставили на продажу за 700 тысяч рублей.