В Рособрнадзоре оценили влияние цитат Путина на баллы за сочинение на ЕГЭ

Упоминание или цитирование президента России Владимира Путина в сочинении на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку не прибавляет работе баллов.

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Об этом заявили в Рособрнадзоре, пишет РИА Новости.

Таким образом в ведомстве прокомментировали появившиеся в ряде Telegram-каналов сообщения школьников о том, что они получили высокие баллы за сочинение по русскому языку якобы благодаря упоминанию или цитированию главы государства.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», - подчеркнули в Рособрнадзоре.



Там также напомнили, что все источники примеров, приводимых в сочинении, равноценны, однако их выбор «отражает общекультурный уровень конкретного участника экзамена».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в этом году в послании Федеральному собранию заявил, что выпускники школ должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании.

При этом руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что такого права будут лишены те, кто был удален с экзамена за использование шпаргалки или смартфона. По словам Музаева, на пересдачу придут выпускники, которые сдали экзамен ниже пороговых баллов. Набравшим же более 60 баллов вряд ли предстоит переэкзаменовка.