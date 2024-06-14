В Госдуме одобрили законопроект о праве полиции выдворять иностранцев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, наделяющий полицию полномочиями по административному выдворению из РФ иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение комитета.

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Авторами инициативы выступили представители всех думских фракций. Он предполагает изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) в связи с ранее внесенной инициативой о повышении эффективности контроля за мигрантами. Сейчас ст. 3.10 КоАП РФ предусматривает выдворение за пределы РФ иностранцев и лиц без гражданства, однако такое решение принимается судом, а в случае нарушений при въезде в страну — соответствующими должностными лицами. Документ предлагает расширить эту меру и позволить принимать решение должностным лицам органов внутренних дел.

В пояснительной записке подчеркивалось, что сейчас законы фактически содержат два повторяющих друг друга механизма депортации иностранцев. В частности, полицейские составляют протоколы об административных правонарушениях, за которые административное выдворение назначается судом. В то же время органы внутренних дел осуществляют депортацию иностранных граждан, которая «сходна с административным выдворением по категориям лиц, основаниям и последствиям, но осуществляется во внесудебном порядке по решениям органов внутренних дел». До исполнения административного выдворения иностранцев содержат в специальных учреждениях органов внутренних дел.

Законопроект позволит унифицировать механизмы удаления иностранцев и лиц без гражданства из страны. Авторы законопроекта подчеркивают, что изменение сократит временные и финансовые затраты, а также позволит оперативно проводить депортацию в отношении лиц, нарушивших российские законы.