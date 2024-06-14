Медведь вышел к людям на Севере Сахалина

В городе Оха, который находится на севере Сахалина, 14 июня медведь вышел к людям. Он прогулялся от частного сектора до центра города, в том числе, у местного Дома Культуры, где заканчивался детский спектакль.

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Животное пришлось застрелить, потому что он был потенциально опасным для окружающих. Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области рассказало, что зверю было не более трех лет, передает «Аргументы и Факты».

В социальных сетях уже опубликованы несколько видео, на которых медведь перемещается по городу.

В Красноярске 11 июня ввели режим повышенной готовности из-за появления медведей в черте города. Этот сделано для безопасности жителей. Также отмечается, что жителям стоит относиться внимательно к соблюдению правил и утилизации пищевых отходов на территории Красноярска.

В американском штате Калифорния медведь убил и съел 71-летнюю пенсионерку в ее собственном доме. Первоначально следователи предполагали, что животное нашло женщину без признаков жизни и съело.