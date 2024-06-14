Таксистам хотят запретить поднимать цены для одной категории граждан

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил за введение в России запрета на повышение в плохую погоду стоимости поездок на такси для одной из категорий россиян. По его словам, речь идет о пассажирах с маленькими детьми (до семи лет), передает «Парламентская газета».

© РИА Новости

Издание ссылается на письмо, направленное депутатом в Минтранс. По словам Даванкова, при повышенном спросе на такси тарифы на поездки значительно растут. При этом он указал на отсутствие в сфере такси льгот для семей с детьми.

Даванков обратил внимание на возникновение в стране ситуаций, когда обеспечение доступного транспорта в виде легкового такси необходимо для детей. В частности, ребенку может потребоваться посетить медицинское учреждение или попасть в безопасное место в непогоду. По словам депутата, высокие тарифы могут стать серьезной преградой для граждан с детьми. В этой связи целесообразно принять указанные меры, считает он.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни с 9 по 12 мая инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилили ежедневный контроль водителей такси.