Дайверы нашли у берегов Крыма неизвестный затонувший корабль

В Крыму археологи пытаются определить название затонувшего корабля, а также при каких обстоятельствах он потерпел крушение. Фрагменты судна на дне Черного моря обнаружили дайверы. Необычной находкой уже вдохновились художники. Некоторые настолько, что картину писали прямо под водой.

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Впервые к месту работы наша съемочная группа добирается вплавь. С собой только пара специальных камер. Мимо скал и гротов. Из маленькой бухты в открытое море. Дальше - погружение на глубину, а там - корпус корабля. Толстый стальной борт, винтовые втулки. По всей видимости, это кормовая часть судна. Ее случайно заметила фридайвер из Севастополя Анна Севастьянова.

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«В момент, когда я нашла этот кораблик, на нем не было ни нароста, ни водорослей, ни ракушек. Судно выглядело так, как будто оно вчера затонуло. Латунные втулки для винтов, как отполированные горели золотом», - поделилась впечатлениями от находки фридайвер Анна Севастьянова.



Сейчас корпус зарос водорослями. Но все еще хорошо читаются «особые приметы». Именно по ним образ из глубины восстановил крымский художник. Подводный пейзаж уже прославился - сейчас он на выставке. Петр Доценко пишет картины в необычной технике и обстановке - в акваланге и гидрокостюме. Мастерская художника находится под водой. В его распоряжении все Черное море, а в команде есть страхующие водолазы.

«Целый дайвинг-клуб, который работает на поддержку и фиксирует съемку. Если вдруг замечтался, то скажут, что у тебя воздух заканчивается или позовут греться, если вода холодная. Потому что ты отключаешься и весь в творчестве», - объяснил художник Петр Доценко.



Чтобы писать подводные пейзажи нужно быть и художником и дайвером одновременно. Холст, краски - самые обыкновенные. Мольберт тоже, но его приходится утяжелять, чтобы не всплывал со дна. А дальше - природа вдохновляет.

Крым красив и в воде и на суше. Необычной морской находкой заинтересовались не только дайверы и живописцы. Подводные археологи выдвигают версии, что это за корабль. Чтобы это достоверно установить, нужно детально исследовать место. Известно, что в этом же районе на дне находится затопленный сухогруз «Борис». Для съемок фильма его переделали в военный и по сценарию взорвали. Возможно, именно его фрагменты во время шторма перенесло на новое место.

«Все до этого места вдоль морского дна было усеяно обломками и поврежденными подводными скалами. Шторм оторвал корму которая, было погружена в песок, и отнес к берегу», - предположил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.



Пока же любое судоходство в этом районе запрещено. Погружения с аквалангом - тоже. Остается только нырять на задержке дыхания. Как сделали операторы телеканала «Звезда». Первые репортеры, кто увидел находку своими глазами.