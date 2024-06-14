В России хотят обязать школьников учиться плавать перед каникулами

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил проводить обязательные практические занятия для школьников перед летними каникулами, посвящённые обучению плаванию, спасению утопающих и правилам поведения на воде. Такие занятия, по его мнению, можно было бы проводить в учебных бассейнах при содействии сотрудников МЧС и тренеров по плаванию.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко

Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул Ветров, главный атрибут лета — купание.

«Дети купаются в реках, озёрах, морях, прудах, карьерах и любых доступных водоёмах. К сожалению, дети часто не рассчитывают свои силы и умения на воде — и случается трагедия», — добавил собеседник RT.



Во многом, по его мнению, смертность на воде связана с недостаточным умением держаться на воде и непониманием практических правил плавания.

«Учитывая это, прошу Вас оценить идею проведения обязательных практических занятий для школьников в преддверии летних каникул, посвящённых обучению плаванию, спасению утопающих и правилам поведения на воде», — говорится в тексте обращения.



Согласно инициативе, занятия можно проводить в учебных бассейнах с участием сотрудников МЧС и тренеров по плаванию.

Ранее Ветров предложил разрешить российским школьникам вместо сочинений снимать видео «Как я провёл лето».