Машины инвалидов предложено не отправлять на штрафстоянки

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается запретить эвакуировать машины с опознавательным знаком «Инвалид».

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Об этом информирует РИА Новости.

Вместо этого, как отмечается, авторы предлагают перемещать автомобиль туда, где он не будет создавать препятствий.

При этом информировать владельцев о том, что автомобиль перемещён, можно через портал «Госуслуги» или смс-сообщением на привязанный к нему номер мобильного телефона.

Ранее стало известно, что в Подмосковье построят центр бесплатного обучения инвалидов в 2024 году.

Также свыше 500 москвичей приняли участие в инклюзивном фестивале «Город возможностей».