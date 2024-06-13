Спасти краснокнижного кита у Териберки не позволяет его мать

Специалисты не могут вызволить краснокнижного горбатого кита, который запутался в рыболовных сетях в Баренцевом море у Териберки Мурманской области, как только они приближаются к животному, мать кита подплывает и закрывает его собой, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

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"Новости из Териберки про запутавшегося в сетях горбатого кита: вызволить животное пока не удалось. Специалисты предполагают, что эта особь, несмотря на размеры, еще детеныш. Как только группа приближается, мать подплывает и прикрывает его собой. Команда спасателей ищет способ перехитрить их, идет непрерывная работа на воде и суше. Вся Мурманская область переживает за кита. Губернатор региона Андрей Чибис лично руководит штабом по его спасению", - сообщила глава Росприроднадзора в своем Telegram-канале.



Ранее в Териберку прибыли специалисты из общественных организаций "Совет по морским млекопитающим" и "Друзья океана". О ките сообщили туристы, которые заметили, что кит передвигался, но из-за сетей, в которых он запутался, "не может открыть рот полностью". Специалисты выследили кита, который кормился вместе с сородичами в 60 километрах от Териберки, и планировали специальным оборудованием срезать с него сеть. По словам главы Росприроднадзора, компания "Норникель" предоставила флот для проведения операции. Консультируют спасателей специалисты по таким крупным млекопитающим, а также специалисты из Южно-Сахалинска.