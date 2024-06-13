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Минцифры пообещало поддержку семьям пострадавших журналистов НТВ

Минцифры России окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов телеканала НТВ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР), пообещал министр цифрового развития Максут Шадаев. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Минцифры пообещало поддержку семьям пострадавших журналистов НТВ
© globallookpress.com

Шадаев также выразил соболезнования семье не выжившего оператора телеканала Валерия Кожина, а также пожелал здоровья и сил раненым.

Ранее НТВ заявил, что в Горловке ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, вместе с ними пострадал офицер сопровождения. Сотрудников НТВ госпитализировали, они находились в коме.

Возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ мог стать украинский беспилотник. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, журналисты получили минно-взрывные травмы.

Позднее стало известно, что оператор Валерий Кожин, над спасением которого врачи работали несколько часов, не выжил. Ему было 46 лет.

Общество
Алексей Ивлиев
Валерий Кожин
Денис Пушилин
Максут Шадаев