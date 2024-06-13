Минцифры пообещало поддержку семьям пострадавших журналистов НТВ

Минцифры России окажет всю необходимую поддержку семьям пострадавших журналистов телеканала НТВ в Горловке Донецкой народной республики (ДНР), пообещал министр цифрового развития Максут Шадаев. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Шадаев также выразил соболезнования семье не выжившего оператора телеканала Валерия Кожина, а также пожелал здоровья и сил раненым.

Ранее НТВ заявил, что в Горловке ранения получили корреспондент Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин, вместе с ними пострадал офицер сопровождения. Сотрудников НТВ госпитализировали, они находились в коме.

Возможной причиной ранения съемочной группы телеканала НТВ мог стать украинский беспилотник. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, журналисты получили минно-взрывные травмы.

Позднее стало известно, что оператор Валерий Кожин, над спасением которого врачи работали несколько часов, не выжил. Ему было 46 лет.