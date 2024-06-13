Шац* назвал главный минус своей эмиграции из России

Телеведущий Михаил Шац* в рамках подкаста на YouTube-канале Sheinkin40 рассказал о главных минусах своей эмиграции. По словам знаменитости, самая большая проблема заключается в редких встречах с дочкой Антониной.

Ведущий пояснил, что сейчас его ребенок учится в Великобритании. Шац* добавил, что Антонина часто ездит в Испанию, где проживает ее мама.

— Вот это действительно такой плачевный итог этих последних двух лет, когда мы очень редко стали видеться, — подчеркнул телеведущий.



Михаил Шац* также принял участие в одном из выпусков подкаста Сони Шац на YouTube-канале и посетовал на различные трудности, которые он испытывает из-за полученного статуса иностранного агента.

Еще в 2018 году телеведущие и юмористы Татьяна Лазарева* и Михаил Шац* объявили о своем расставании, однако вплоть до текущего года знаменитости не спешили официально расторгать брак.

Татьяна Лазарева* неоднократно критиковала действия России, за что сама подверглась потоку критики. С началом спецоперации на Украине она уехала в Испанию, где столкнулась с проблемами в местном банке.

* Признан иноагентом на территории России.