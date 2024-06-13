Директор Пушкинского музея объяснила скандальную надпись на футболке

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачёва в беседе с порталом «Абзац» прокомментировала своё фото в футболке с надписью про «секс с искусством».

По данным портала, фотография была сделана на одном из недавних светских мероприятий в Москве. Ее публикация вызвала широкую общественную дискуссию.

«Мне кажется, что попытки раздуть из этого какой-то вселенский скандал абсолютно несостоятельны. Музей процветает, количество посетителей увеличивается, выставки открываются, пусть и в довольно-таки сложных условиях», — отметила руководитель одной из главных федеральных музейных институций.



Лихачева пояснила, что футболку с «забавной надписью» ей подарили друзья. Она надела ее утром, так как ей предстояло решать различные хозяйственные вопросы. После завершения работы, добавила директор, она «просто забыла переодеться».