МИД поставил точку в вопросе изъятия загранпаспортов из-за транслитерации

Гражданам нет необходимости при выезде за рубеж проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита, рассказали специалисты департамента информации и печати МИД России. Об этом пишет РБК.

В министерстве пояснили, что одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному, «это не ошибка и не основание для изъятия паспорта».

Напомним, что в 2024 году пограничники стали изымать у путешественников заграничные паспорта из-за несоответствия написания кириллицей собственных имен и топонимов в документах написанию, зафиксированному в государственной системе миграционного и регистрационного учета.

По словам представителей туриндустрии, больше всего проблем было у граждан с именами Фёдор, Алёна, Семён и другими, в которых есть буква «ё». Как правило, ошибки встречались в паспортах старого образца, не содержащих биометрических данных.