Жителей Петербурга предупредили о появлении в городе испанских слизней

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о появлении в городе испанских слизней. По информации Северо-Западного управления Росприроднадзора, их длина может достигать 12 сантиметров. Основной опасностью, связанной их присутствием, является потенциальная передача инфекций.

Испанские рыжие слизни были замечены в Красносельском районе. Другие названия этого брюхоногого моллюска — португальский, испанский, лузитанский слизень. Узнать этот вид слизней можно по наличию коричнево-оранжевого окраса и «рогов».

В Росприроднадзоре указывают, что такие слизни относятся к инвазивным видам, активно размножаются и поедают многие растения. Эти слизни являются всеядными, но не являются ядовитыми. Тем не менее, не стоит трогать их руками, так как они могут переносить личинки паразитов и инфекции.

В качестве основного места обитания слизни выбирают сорняки и некошеную траву. Уменьшить количество этих моллюсков позволит содержание территории в чистоте, передает издание «Профиль».

11 июня на территории Москвы и Московской области обнаружили испанских слизней. Насекомые являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод