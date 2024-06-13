В СПЧ заявили о создании олигархами «вражьего войска» из чужеземцев

Российские олигархи создают на территории страны «вражье войско» из чужеземцев. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов.

По заявлению общественника, члены «войска» представляют собой «спящие» террористические ячейки из мигрантов, а также — агрессивные «этнические банды».

«Все эти вражеские объединения состоят из хорошо организованных иноземцев, а собраны и объединены они враждебной, агрессивной, русофобской идеологией, ненавистью к нам, нашей стране, нашей культуре и великой истории», — заявил Кабанов.



Он добавил, что в назначенный час «вражье войско» выступит против России.

Вот эти супостаты только и ждут своего часа выступить против Русского мира, нашего государства, нас, наших традиций и правил Кирилл Кабанов



Ранее сообщалось, что двух российских бизнесменов задержал за незаконную легализацию мигрантов. По версии следствия, речь может идти о легализации сотен или даже тысячах человек.