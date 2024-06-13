Вдова пациента клиники Хайдарова рассказала о подтасовке диагноза мужа

Вдова пациента клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова рассказала о материалах уголовного дела против врачей. Расшифровки голосовых сообщений медиков Зарина Гаврилова опубликовала в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

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Женщина утверждает, что в материалах дела содержатся сообщения, которыми обменивались Тимур Хайдаров, его жена Светлана Сильваши и заведующий хирургическим отделением Илья Елагин. Якобы участники беседы обсуждают корректировку диагноза ее мужа и возможность убрать из заключения слово "сепсис".

"Я добиваюсь только справедливости!!! И чтобы ВСЕ виновные в смерти моего мужа понесли наказание перед законом!", - подчеркивает Гаврилова.



36-летний Петр Гаврилов перенес операцию в клинике IQ Plastique (ООО "Ай Кью Пластик") 16 февраля. Через сутки после выписки он почувствовал себя хуже, обратился к хирургам и ему сделали вторую операцию. Еще через день больного госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и умер.

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В конце апреля клинику Хайдарова закрыли на 90 суток. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы по требованию столичного Росздравнадзора. 10 апреля в рамках расследования уголовного дела о смерти пациента в клинике прошли обыски.