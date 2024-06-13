Участница «Битвы экстрасенсов» предсказала завершение СВО
Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала, что специальная военная операция на Укаине скоро закончится мирными переговорами, пишет MK.RU. Она утверждает, что Запад понял, что не сможет сломить Россию, и политики будут продолжать поставлять оружие в Украину, но конфликт все равно завершится миром.
По прогнозу Кажетты, Россия получит контроль над значительным количеством населенных пунктов. Звезда «Битвы экстрасенсов» также высказала свое мнение о судьбе России, утверждая, что СВО заставит весь мир уважать Россию и считаться с ее национальными интересами. Кроме того, она предвидела природные катаклизмы в Европе и засуху в ближайшие годы, из-за чего многие европейцы будут переселяться ближе к Одессе в поисках безопасности.
Тем временем советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины покинули свои позиции в юго-западной части Красногоровки. По его словам, артиллерия ВС РФ и ВКС не дали противнику ни шанса.
Кимаковский также подчеркнул, что на этом участке фронта украинские войска понесли значительные потери. Он уточнил, что под давлением вооруженные формирования Украины покинули юго-западную часть Красногоровки.