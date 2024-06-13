Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова предсказала, что специальная военная операция на Укаине скоро закончится мирными переговорами, пишет MK.RU. Она утверждает, что Запад понял, что не сможет сломить Россию, и политики будут продолжать поставлять оружие в Украину, но конфликт все равно завершится миром.

По прогнозу Кажетты, Россия получит контроль над значительным количеством населенных пунктов. Звезда «Битвы экстрасенсов» также высказала свое мнение о судьбе России, утверждая, что СВО заставит весь мир уважать Россию и считаться с ее национальными интересами. Кроме того, она предвидела природные катаклизмы в Европе и засуху в ближайшие годы, из-за чего многие европейцы будут переселяться ближе к Одессе в поисках безопасности.

Тем временем советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины покинули свои позиции в юго-западной части Красногоровки. По его словам, артиллерия ВС РФ и ВКС не дали противнику ни шанса.

Кимаковский также подчеркнул, что на этом участке фронта украинские войска понесли значительные потери. Он уточнил, что под давлением вооруженные формирования Украины покинули юго-западную часть Красногоровки.