В мэрии Новосибирска прокомментировали размещение карты РФ без Крыма

Размещение мэрией Новосибирска в соцсетях в день России карты страны без Крыма, Калининградской области и территории Новороссии назвали ошибкой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

"При размещении поста была допущена ошибка в инфографике. Спасибо за вашу внимательность и бдительность. Информация будет исправлена и обновлена", - сообщили в пресс-службе.



12 июня мэрия Новосибирска разместила в социальных сетях карту страны для того, чтобы поздравить горожан с Днем России.

Публикация вызвала большой общественный резонанс, поскольку, как заметили пользователи, на карте отсутствует Калининградская область, Республика Крым и Новороссия. Позднее пост был удален.

12 июня в РФ ежегодно отмечается государственный праздник - День России. 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. День является нерабочим, в регионах страны 12 июня проводятся праздничные мероприятия, использующие государственную символику.