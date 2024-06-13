Психолог объяснила, почему важны праздники во время СВО

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин недавно отправил «привет» участникам светского мероприятия с передовой. Многие считают, что любые увеселительные мероприятия во время проведения спецоперации неуместны. «ФедералПресс» спросил у психолога Ларисы Выжвы, какие сейчас должны быть устои в российском обществе.

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«Жизнь все равно продолжается, она не останавливается. Каждый решает для себя самостоятельно: участвует он в чем-то или нет», – отмечает специалист.



Психолог подчеркивает, что каждый человек по-своему воспринимает проведение различных мероприятий на фоне спецоперации. Дискуссии на эту тему идут как в общественном пространстве, так и в личном общении людей, замечает Лариса Выжва. Несмотря на то, что продолжается конфликт, такие праздники, как день рождения или Новый год, никто не отменит.

Соответственно, в повседневной жизни все равно сохраняется какая-то радость. Даже на войне важны положительные эмоции. Как пример можно привести концертные бригады во время Великой Отечественной войны: на передовую ездили с концертами, с песнями и шутками, добавляет психолог. «Красота нужна, иначе будет совсем беспросветность», – подчеркивает Выжва. Но важно осознавать, что не стоит «перегибать палку» и проводить неуместные торжества. Однако это тоже зависит от каждого индивидуально, ведь понимание того, что можно, а что нельзя, у всех людей разное. Ранее глава Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о помощи ветеранам СВО. Опыт работы набирался в процессе. Фото: unsplash.com