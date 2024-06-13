Туроператоры: увеличиваются случаи изъятия паспортов на границе

За последние два месяца количество жалоб на случаи изъятия паспортов увеличились особенно сильно. Об этом забеспокоился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, который заявил о росте числа жалоб туристов на ошибки в своих паспортах.

«В последние дни наблюдается резкий рост общего числа запросов среди организованных туристов. Через турагентов к туроператорам поступило более 120 таких обращений»,— рассказал Горин.



По его словам, в числе наиболее распространенных ошибок, из-за которых граждан не пускают за границу, — несовпадение в написании имени, фамилии или отчества, т.е. опечатки в названиях.

«Самые распространенные проблемы — с именами, где есть буквы «е» и «ё», «и» и «й»,— уточнили в турагентстве «Колумб».



Поэтому, чтобы пройти проверку без лишних проблем, советуем самим проверить правильное написание имени, фамилии и отчества в заграничном паспорте. В иных случаях, ошибки в написании или несовпадения могут привести к отказу во въезде в другую страну. Поэтому рекомендуется внимательно проверить все данные в документах перед поездкой. Ранее, были названы страны, где можно также ярко провести отпуск. Отметили, что цены также стремительно растут на все.