МЭР предложило изменить срок и стоимость виз в Россию

Минэкономразвития РФ предлагает изменить срок и стоимость виз в Россию, ввести многократные визы. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе российского туристического форума "Путешествуй!".

"Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств. Это вопрос тарификации, увеличения кратности, срока пребывания, срока действия единой электронной визы", - сказал он.



Вахруков отметил, что положительный эффект на рост турпотока в Россию может оказать введение многократных виз в страну.

"На наш взгляд, и эксперты это подтверждают, эффект может принести многократная виза со сроком действия 15 месяцев или два года. То, чего сегодня нет, поэтому это одно из основных направлений", - подчеркнул он.



При изменении сроков действия виз замминистра предложил обратить внимание на фактор сезонности.