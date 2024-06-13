МЭР предложило изменить срок и стоимость виз в Россию

Минэкономразвития РФ предлагает изменить срок и стоимость виз в Россию, ввести многократные визы. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков в ходе российского туристического форума "Путешествуй!".
"Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств. Это вопрос тарификации, увеличения кратности, срока пребывания, срока действия единой электронной визы", - сказал он.
Вахруков отметил, что положительный эффект на рост турпотока в Россию может оказать введение многократных виз в страну.
"На наш взгляд, и эксперты это подтверждают, эффект может принести многократная виза со сроком действия 15 месяцев или два года. То, чего сегодня нет, поэтому это одно из основных направлений", - подчеркнул он.
При изменении сроков действия виз замминистра предложил обратить внимание на фактор сезонности.
"Например, для Китая и Ближнего Востока разные периоды, когда будет максимально востребован туризм в Россию. Китайский Новый год, например, это январь - февраль, а Ближний Восток - это декабрь, июль, август. То есть мы смотрим на то, в какие периоды года максимально востребован будет наш туристический продукт", - объяснил он.