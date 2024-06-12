В Анапе развернули самый большой по площади флаг России в истории

В среду на территории анапского детского центра "Смена" прошел масштабный флешмоб по развертыванию флага Российской Федерации, во время которого было установлено национальное достижение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии черноморского города-курорта.

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Площадь гигантского триколора составила более 4 тысяч 300 квадратных метров. Флаг представляет собой полотно из 36 полос, длина каждой - 81 метр, а ширина - 1,5 метра.

В администрации Анапы отметили, что на акции присутствовал эксперт книги рекордов России Александр Пересветов, который зафиксировал рекорд "Наибольшее количество людей, держащих тканевые полотна, составленные в виде государственного флага РФ" (а именно - 1221 человек).

Посвященное Дню России мероприятие было проведено в рамках реализации грантового конкурса "Родины знамя гордо несу!" Оно было организовано победителем #ГрантыПервых - АНО "Время новых" при поддержке управления по делам молодежи мэрии Анапы, ВДЦ "Смена" и Анапского местного отделения "Движения Первых".

Сегодня на творческих площадках "Смены" также прошли мастер-классы по рисованию картин, посвященных России и малой Родине.