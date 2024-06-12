Эксперт оценил возможность отправки в зону СВО женщин-заключенных

Российские женщины-заключенные начали обращаться с просьбами об участии в спецоперации.

© runews24.ru

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью SHOT. Она уточнила, что такие запросы поступают, но пока ни одну из заключенных не отправили в зону СВО.

Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что это вполне возможно. Он отметил, что женщины со специальностями, полезными на фронте, такими как медицина или связь, могли бы быть задействованы.

Тем не менее, Литовкин подчеркнул необходимость строгого отбора. Он отметил, что необходимо учитывать, сколько времени заключенная уже отбыла, ее поведение и причины заключения. Маловероятно, что убийц допустят к участию, в то время как осужденные за экономические преступления или ДТП могут быть рассмотрены.

Литовкин также подчеркнул, что решение об этом должен принимать суд.

Ранее Москалькова объяснила гуманное отношение к украинским пленным в России.