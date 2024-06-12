Россияне назвали главный символ Дня России

Главным символом Дня России для большинства россиян является флаг. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты исследования центра FEEDBACK.

Отмечается, что в опросе приняли участие 1 тыс. молодых россиян в возрасте от 14 до 24 лет и 2 тыс. взрослых (25 – 64 года).

За флаг-триколор в качестве главного символа Дня России проголосовало примерно 60% респондентов. Среди других ответов также были герб, гимн, матрешка, медведь, водка, шапка-ушанка и береза. При этом многие (66%) признались, что День России у них в первую очередь ассоциируется с народным единством.

Второй по популярности ответ, набравший в среднем 53,5%, — это «Патриотизм и вера в страну». И на третьем месте — вариант «Национальная гордость», у которого в среднем 49,5% голосов, — уточнили аналитики.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил весомый вклад Северного региона в развитие страны..