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Россияне назвали главный символ Дня России

Главным символом Дня России для большинства россиян является флаг. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты исследования центра FEEDBACK.

Россияне назвали главный символ Дня России
© РИА Новости

Отмечается, что в опросе приняли участие 1 тыс. молодых россиян в возрасте от 14 до 24 лет и 2 тыс. взрослых (25 – 64 года).

За флаг-триколор в качестве главного символа Дня России проголосовало примерно 60% респондентов. Среди других ответов также были герб, гимн, матрешка, медведь, водка, шапка-ушанка и береза. При этом многие (66%) признались, что День России у них в первую очередь ассоциируется с народным единством.

Второй по популярности ответ, набравший в среднем 53,5%, — это «Патриотизм и вера в страну». И на третьем месте — вариант «Национальная гордость», у которого в среднем 49,5% голосов, — уточнили аналитики.

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