Писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале прокомментировал намерения правительства Грузии по восстановлению дипломатических отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что Грузия начала подготовку к открытию посольства в Москве и восстановлению дипломатических отношений с Россией.

«Так кончаются прогулки за либеральными ценностями и протекторатом США», — подчеркнул Прилепин.



Писатель также вспомнил фразу из советского кинофильма: «И вас вылечат».

Грузия планирует вернуть посольство в Москву

Ранее Прилепин заявил, что грузины «молодцы», на фоне намерения Тбилиси окончательно принять закон об иноагентах.