В России появился новый штраф

В России вводится штраф до 30 тысяч рублей за высадку инвалидов I группы из транспорта. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ появился на портале правовой информации.

Речь идет о принудительной высадке инвалида I группы, следующего без сопровождения и не подтвердившего оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд. Так, водителей могут обязать выплатить 5 тысяч рублей, а должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

Уточнялось, что после принятия Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября этого года.

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В настоящее время пассажиры, которые отказались оплатить проезд, должны покинуть автобус, троллейбус или трамвай на ближайшей остановке. Это требование не распространяется на детей до 16 лет, следующих без взрослых.

В 2021 году в РФ ввели штрафы за высадку детей без билета из общественного транспорта. В отношении нарушителей установлены аналогичные меры.