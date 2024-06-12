Екатерина Мизулина собралась в Екатеринбург с секретной миссией

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена на этой неделе посетить Екатеринбург. Однако подробности визита пока держатся в секрете, сообщила общественница в своем телеграм-канале.

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«Всем привет! Собираюсь в Екатеринбург. Зачем — пока большой-большой секрет. Встреч с молодежью на этот раз проводить не буду», - проинформировала Екатерина Мизулина.



Директор Лиги безопасного интернета посещала уральскую столицу в феврале 2024 года. Тогда она провела ряд встреч — со школьниками и студентами. Если встреча со школьниками вызвала у последних полный фурор с просьбами получить автограф, то с воспитанниками вузов Екатерина Мизулина вышла на диалог, сделав несколько громких заявлений.

Так, общественница высказалась про образ Зеленского, озвучила свое мнение на счет блогера Дани Милохина, поговорила со студентами про скулшутинг и закон об иноагентов.

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Более того, во время встречи Мизулина вступила в дискуссию со студентом Иваном Дорониным. Последний не согласился с мнением общественницы относительно российских артистов, концерты которых отменяли с начала проведения спецоперации, и они покинули страну, чтобы продолжать творить за границей.

Ранее Екатерина Мизулина объявила победителей конкурса для школьников на тему рассуждения о хулиганских видеороликах с избиениями сверстников. Среди победителей оказались два участника из Тюмени.