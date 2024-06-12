$89.02+0.0395.74+0.10
Войти в почту

Названо неожиданное последствие популярности мессенджеров

Рост популярности мессенджеров сделал электронную почту практически невостребованной, выяснили специалисты РТУ МИРЭА. Их исследование показало, то теперь ей пользуются только для регистрации на сторонних сервисах а также в рамках служебной необходимости.

Названо неожиданное последствие популярности мессенджеров
©  lenta.ru

«Регулярно, то есть минимум раз в три дня, отправляют письма только 15 процентов россиян, большинство из них — по работе, — рассказали аналитики. — В личных целях отправляют сообщения через почтовые клиенты только 3 процента опрошенных. 89 процентов считают, что при наличии соответствующего решения для всех пользователей, смогли бы с легкостью отказаться от почты совсем».

Такой тренд, по словам исследователей, наблюдается и среди молодых людей, и у старшего поколения. 91 процент тех, кто пользуется почтой регулярно, делает это в рамках служебной необходимости. Опрошенные добавили, что с удовольствием перенесли бы эту коммуникацию в мессенджеры.

«Среди самых популярных причин недовольства почтой большое количество спама, невозможность отследить, прочитано ли адресатом сообщение, а также письма с цепочкой получателей и неудобство интерфейса», — уточнили в РТУ МИРЭА.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж добавил, что смена предпочтений также может быть маркером изменений в психологии общества: люди не готовы долго ждать ответа на свой вопрос, а мессенджеры дают возможность практически мгновенной обратной связи.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества через электронную почту. Отмечалось, что злоумышленники отправляют россиянам предзаполненные заявки на кредит.

Общество