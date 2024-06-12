Названо неожиданное последствие популярности мессенджеров

Рост популярности мессенджеров сделал электронную почту практически невостребованной, выяснили специалисты РТУ МИРЭА. Их исследование показало, то теперь ей пользуются только для регистрации на сторонних сервисах а также в рамках служебной необходимости.

© lenta.ru

«Регулярно, то есть минимум раз в три дня, отправляют письма только 15 процентов россиян, большинство из них — по работе, — рассказали аналитики. — В личных целях отправляют сообщения через почтовые клиенты только 3 процента опрошенных. 89 процентов считают, что при наличии соответствующего решения для всех пользователей, смогли бы с легкостью отказаться от почты совсем».



Такой тренд, по словам исследователей, наблюдается и среди молодых людей, и у старшего поколения. 91 процент тех, кто пользуется почтой регулярно, делает это в рамках служебной необходимости. Опрошенные добавили, что с удовольствием перенесли бы эту коммуникацию в мессенджеры.

«Среди самых популярных причин недовольства почтой большое количество спама, невозможность отследить, прочитано ли адресатом сообщение, а также письма с цепочкой получателей и неудобство интерфейса», — уточнили в РТУ МИРЭА.



Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж добавил, что смена предпочтений также может быть маркером изменений в психологии общества: люди не готовы долго ждать ответа на свой вопрос, а мессенджеры дают возможность практически мгновенной обратной связи.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества через электронную почту. Отмечалось, что злоумышленники отправляют россиянам предзаполненные заявки на кредит.