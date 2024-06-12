Как живет выигравшая миллиард рублей в лотерею семья

Семья из Тюмени, выигравшая миллиард рублей, отказалась переезжать из родного города, пишет «Тюмень онлайн».

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Семеновы выиграли миллиард рублей полгода назад в рамках новогодней лотереи от «Столото». Светлана является логопедом, а ее супруг Юрий — токарь.

«У семьи Семеновых все прекрасно. Они живут в своем городе. На данный момент супруги не готовы давать дополнительных интервью», — цитирует издание пресс-службу «Столото».



По данным издания, семья получала много просьб о помощи со стороны россиян. Некоторые просили купить им жилье, другие — разобраться с долгами, сделать ремонт или обеспечить лекарствами близких.

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