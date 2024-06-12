В России законодательно дадут определения видам домашнего насилия

В кабмин России на заключение направили законопроект, определяющий понятия видов домашнего насилия.

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Об этом РИА Новости заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Кабмин РФ одобрил закон о возможности признать нежелательными любые иностранные организации

Законопроект вводит понятия физического, экономического, психологического, сексуального и иного домашнего насилия.

Ранее два депутата направили в правительство проект о запрете одежды, скрывающей лицо.