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Слуцкий: в кабмин России направили проект, определяющий виды домашнего насилия

В кабмин России на заключение направили законопроект, определяющий понятия видов домашнего насилия.

В России законодательно дадут определения видам домашнего насилия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом РИА Новости заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Кабмин РФ одобрил закон о возможности признать нежелательными любые иностранные организации

Законопроект вводит понятия физического, экономического, психологического, сексуального и иного домашнего насилия.

Ранее два депутата направили в правительство проект о запрете одежды, скрывающей лицо.

Общество
ЛДПР
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