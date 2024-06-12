В Крыму национализировали квартиру семьи соратника Зеленского

Квартиру семьи предпринимателя Виталия Хомутынника в Крыму национализировали. Об этом РИА Новости сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

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Агентство называет его «соратником» президента Украины Владимира Зеленского.

Константинов уточнил, что недвижимость в пользу государства изъяли в поселке Ливадия на южном берегу Крыма. Там же ранее национализировали квартиру самого Зеленского.

В декабре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал национализацию квартиры Зеленского в Ливадии. Ее рыночная стоимость составляла около 23,9 миллиона рублей. По итогам аукциона она была продана за 44,3 миллиона рублей. Власти пообещали отправить вырученные с продажи жилья средства бойцам, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). Новой владелицей недвижимости стала предпринимательница Ольга Липовецкая.