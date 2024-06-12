Роспотребнадзор сообщил об остановке роста заболеваемости корью в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, общаясь с журналистами в ходе ПМЭФ, рассказала об остановке роста заболеваемости корью в России.

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Попова подчеркнула, что на данный момент заболеваемость корью интенсивно протекает по всему миру, но в России рост вируса удалось остановить. Причём рост количества заболевших по всему миру был прогнозируемым и ожидаемым.

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В России удалось остановить повышение заболеваемости за счёт учёта всех случаев и сценариев болезни и даже подозрения на неё — первые случаи были завозными. Благодаря этому с высокой вероятностью можно предусмотреть все возможные ситуации и предотвратить распространение инфекции, что и было сделано.

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