На «Госуслуги» могут добавить функцию обратной связи о ЕГЭ

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что на портале «Госуслуги» могут добавить функцию обратной связи о проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение кабмина.

Такое заявление Чернышенко сделал во время рабочей встречи с коллективом Рособрнадзора. По его словам, ЕГЭ является примером «качественного использования высоких технологий» в России.

«Сейчас можно оставить предложения и замечания по теме ЕГЭ посредством обращения на горячую линию или в соцсети Рособрнадзора. Сегодня мы также предложили создать возможность получать обратную связь через "Госуслуги"», — рассказал он.



В ходе встречи Чернышенко также посетил ситуационно-информационный центр Рособрнадзора, в котором вице-премьер понаблюдал за ходом ЕГЭ в реальном времени. Ему также показали, как на сегодняшний день выглядит процесс получения обратной связи от общественных наблюдателей через портал «Смотри ЕГЭ» — по словам представителей Рособрнадзора, за ходом ЕГЭ в онлайн-режиме наблюдают в среднем более 5 тысяч наблюдателей одновременно.

«Рособрнадзор показал технологические решения, которые сегодня используются для автоматизации процессов контроля сдачи ЕГЭ. Мы увидели, как сейчас выстроены рабочие процессы. Постараемся поделиться имеющимся у нас опытом для совместной эффективной работы», — добавил Чернышенко.



Ранее глава Рособрнадзора оценил идею депутатов отменить ЕГЭ.