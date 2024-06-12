В России на максимум раскроют потенциал наукоградов

Для российских наукоградов пропишут подробные правила взаимодействия с сопредельными муниципальными образованиями, которые позволят им трансформироваться и объединяться без потери эффективности. Соответствующий законопроект о внесении изменений в статьи 11 и 12 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» и статьи 3 и 9 Федерального закона «О статусе наукограда Российской Федерации» подготовила группа депутатов и сенаторов. По словам авторов документа, он позволит наукоградам лучше и качественнее работать над современными вызовами, в том числе по достижению научно-технического суверенитета страны. «Парламентская газета» рассказывает подробности.

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Объединение на выгодных условиях

Как отмечают сами авторы законопроекта в пояснительной записке, наукограды сегодня — одни из наиболее важных драйверов развития отечественной промышленности и науки, что в том числе прямо утверждается в новой Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации от 28 февраля 2024 года. Время от времени, как свидетельствует сложившаяся практика, для укрепления научно-производственного комплекса и инфраструктуры наукоградов возникает потребность их территориальной трансформации, например, изменения границ или слияния с соседними муниципальными образованиями. Однако эти процессы в действующем законодательстве никак не регламентированы, что создает правовую неопределенность и может приводить к ухудшению условий для самих наукоградов.

«В соответствии с законопроектом предлагается установить в Федеральном законе «О статусе наукограда Российской Федерации» норму, предусматривающую соответствие любых территориальных решений в отношении наукограда целям создания условий для развития научно-производственного комплекса, инфраструктуры наукограда, — говорится в документе. — При этом для преодоления указанной правовой неопределенности законопроектом предлагается прямо предусмотреть в Федеральном законе «О статусе наукограда Российской Федерации» автоматическое (то есть без принятия каких-либо дополнительных, специальных решений) сохранение в порядке правопреемства статуса наукограда за вновь образованным городским округом при объединении муниципального образования, имеющего статус наукограда, с одним или несколькими муниципальными образованиями, в том числе имеющими статус наукограда».



Кроме того, авторы законопроекта предлагают предусмотреть в нем норму, в соответствии с которой в отношении вновь созданных муниципальных образований, сохранивших за собой статус наукоградов, будут приостанавливаться все надзорные мероприятия, направленные на контроль за реализацией стратегии их социально-экономического развития. Мораторий планируется вводить до окончания года, в котором стратегия была утверждена. А после истечения этого срока — возобновлять в прежнем формате.

«Принятие законопроекта будет способствовать созданию целостного механизма управления научно-технологическим развитием страны, позволит обеспечить надлежащие правовые условия для совершенствования территориальной организации наукоградов Российской Федерации», — уверены авторы инициативы.



Учесть региональную специфику и федеральный запрос

Как пояснила в разговоре с «Парламентской газетой» один из авторов законопроекта, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, этот документ — лишь часть большой работы по развитию и совершенствованию наукоградов, которую планируют развернуть в России.

«Во время обсуждения новой стратегии научно-технического развития страны нам очень отрадно было слышать предложения палаты регионов поддержать в том числе и региональную науку, чтобы своя стратегия, учитывающая, с одной стороны, региональную специфику, а с другой — отвечающая на федеральные запросы, была сформирована в каждом из субъектов страны, — отметила сенатор. — И одной из ключевых частей этих будущих стратегий, конечно, должны стать наукограды. Мы понимаем, что в каждом из них уже сложились свои традиции, своя история, свои культурные особенности. Но в то же время где-то назрели и изменения: требуют совершенствования программы государственного финансирования, механизмы взаимодействия и так далее».



По словам Лилии Гумеровой, в перспективе депутаты и сенаторы продолжат совершенствовать российское законодательство, чтобы сделать современные наукограды более эффективными в работе над современными задачами и вызовами.