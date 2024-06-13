Журналиста Александра Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он не предоставил вовремя отчет о своей деятельности в Министерство юстиций РФ. Об этом в четверг, 13 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

— Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Невзорова* за совершение правонарушения, — говорится в сообщении.



Административная ответственность предусмотрена статьей 19.34 — «нарушение порядка деятельности иностранного агента». Суд назначил журналисту штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщило РИА Новости.

Проблемы с законом у журналиста начались в марте 2022 года. Тогда в его отношении возбудили уголовное дело о фейках. Невзоров* опубликовал заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе. В мае прошлого года его объявили в розыск, а после этого суд заочно арестовал журналиста. Подозреваемый попытался обжаловать арест, но безуспешно. В феврале 2023 года его заочно приговорили к восьми годам колонии.