Американский производитель Eli Lilly запретил швейцарской компании Swixx BioPharma поставлять в Россию препарат "Хумалог" (инсулин лизпро).

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"Источник, знакомый с планами компании, подтвердил, что инсулины Eli Lilly прекращают поставлять в Россию", — пишет "Коммерсантъ".



"Ъ": американская компания Eli Lilly запретила поставки инсулина "Хумалог" в РФ

Согласно ответу компании на письма пациентского сообщества, который оказался в распоряжении издания, в настоящее время распродаются остатки препарата, новых поставок не ожидается.

Ранее "СП" писала, что вводимые Соединенными Штатами санкции против других стран лишь ухудшают положение Вашингтона. В этом уверен член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси.