В РФ оценили, хватит ли запасов инсулина лизпро в стране

Объемов препаратов инсулин лизпро производства РФ и других стран в обороте России достаточно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

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Некоторые Telegram-каналы ранее проинформировали о том, что фирма Swixx BioPharma приняла решение прекратить поставки в Россию инсулинов производителя Eli Lilly Хумалог (инсулин лизпро). В Росздравнадзоре заявили, что, согласно результатам мониторинга движения лекарственных препаратов, по состоянию на 10 июня 2024 года, в гражданском обороте находится свыше одного миллиона упаковок препаратов с МНН инсулин лизпро. Отмечается, что данный уровень соответствует годовой потребности в данном лекарстве

Существующее законодательство регулирует, что компаниям-производителям необходимо предупреждать Росздравнадзор о прекращении поставок лекарственных препаратов за год до планируемой даты.

Ранее стало известно, что Правительство РФ выделит дополнительно 2 млрд рублей на обеспечение некоторых категорий граждан бесплатными лекарствами. В эти категории граждан входят чернобыльцы, ветераны и люди с ограничениями по здоровью, в том числе дети с инвалидностью.