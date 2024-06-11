В России хотят промаркировать спортивное питание с октября 2025 года

Бизнес выступил за введение с 1 октября 2025 года маркировки спортивного питания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Национальной ассоциации индустрии спортивного питания в Минпромторг.

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Отмечается, что благодаря принятию указанной меры в стране отрегулируют ситуацию с серым импортом. В ведомстве подчеркнули, что инициатива ассоциации будет рассмотрена. Вместе с тем сообщается, что окончательное решение будет принимать правительство с учетом позиций всех заинтересованных сторон.

Эксперты напомнили о том, что в стране уже прибегали к идентификации БАДов. Специалисты отмечают, что производителям и импортерам такого товара не понадобятся какие-то дополнительные ресурсы. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) назвали идею бизнеса важным шагом в контексте растущего интереса к здоровому образу жизни и активным спортивным занятиям.

Ранее руководитель оператора системы маркировки «Честный знак» - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин заявил, что система маркировки товаров с самого начала ее действия пополнила бюджет России на более чем один триллион рублей.